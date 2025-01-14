В двух регионах России после уничтожения дронов ВСУ нашли бомбы КЗ-6
В двух регионах России после уничтожения беспилотников ВСУ были найдены кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг. По данным SHOT, обломки боеприпаса обнаружили в Саратовской и Брянской областях.
Предварительно, остальные БПЛА, уничтоженные в других регионах, могли быть оснащены такими же бомбами.
КЗ-6 — кумулятивный заряд, разработанный в СССР. Он предназначен для пробивания бронированных конструкций, повреждения военного и промышленного оборудования. ВСУ уже использовали аналогичные снаряды для атак на регионы России.
Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их несколько десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе, Саратове и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты.