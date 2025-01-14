Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 08:05
5236

В двух регионах России после уничтожения дронов ВСУ нашли бомбы КЗ-6

В двух регионах России после уничтожения беспилотников ВСУ были найдены кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг. По данным SHOT, обломки боеприпаса обнаружили в Саратовской и Брянской областях.

Предварительно, остальные БПЛА, уничтоженные в других регионах, могли быть оснащены такими же бомбами.

КЗ-6 — кумулятивный заряд, разработанный в СССР. Он предназначен для пробивания бронированных конструкций, повреждения военного и промышленного оборудования. ВСУ уже использовали аналогичные снаряды для атак на регионы России.

Момент оглушительного взрыва дрона ВСУ над Энгельсом попал на видео
Момент оглушительного взрыва дрона ВСУ над Энгельсом попал на видео

Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их несколько десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе, Саратове и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты.

Обложка ©

freepik.com

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Брянская область
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar