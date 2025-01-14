В двух регионах России после уничтожения дронов ВСУ нашли бомбы КЗ-6

В двух регионах России после уничтожения беспилотников ВСУ были найдены кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг. По данным SHOT, обломки боеприпаса обнаружили в Саратовской и Брянской областях.

Предварительно, остальные БПЛА, уничтоженные в других регионах, могли быть оснащены такими же бомбами.

КЗ-6 — кумулятивный заряд, разработанный в СССР. Он предназначен для пробивания бронированных конструкций, повреждения военного и промышленного оборудования. ВСУ уже использовали аналогичные снаряды для атак на регионы России.