Два предприятия повреждены после массированной атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе
Саратов и Энгельс подверглись атаке беспилотников, в результате которой повреждены два промышленных предприятия. Пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
По его словам, средства ПВО уничтожили множество целей, и экстренные службы работают на месте.
Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их число перевалило за пару десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты. Момент взрыва над Энгельсом попал на видео.
Kandinsky 3.1 / Life.ru