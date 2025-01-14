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Регион
14 января, 06:02

Два предприятия повреждены после массированной атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе

Саратов и Энгельс подверглись атаке беспилотников, в результате которой повреждены два промышленных предприятия. Пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, средства ПВО уничтожили множество целей, и экстренные службы работают на месте.

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Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их число перевалило за пару десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты. Момент взрыва над Энгельсом попал на видео.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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