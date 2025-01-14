Серийный выпуск дронов «Князь Вандал Новгородский» с тепловизором налажен в РФ

В России запустили серийное производство беспилотников на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с тепловизором. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

«Дорогие противники, знайте теперь, что прилететь вам может 24/7, а не только в светлое время. <...> Ночной «Вандал» теперь уже серийный, и идёт в войска тоже серийно», — написал он.

Глава НИЦ также опубликовал видео ночного применения аппарата. На кадрах видно, что новая модификация БПЛА способна легко находить и поражать цели даже в кромешной темноте.

Боевое применение БПЛА «Князь Вандал Новгородский» в тёмное время суток. Видео © Telegram / ЧАДАЕВ