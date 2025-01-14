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14 января, 04:39

Серийный выпуск дронов «Князь Вандал Новгородский» с тепловизором налажен в РФ

В России запустили серийное производство беспилотников на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с тепловизором. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

«Дорогие противники, знайте теперь, что прилететь вам может 24/7, а не только в светлое время. <...> Ночной «Вандал» теперь уже серийный, и идёт в войска тоже серийно», — написал он.

Глава НИЦ также опубликовал видео ночного применения аппарата. На кадрах видно, что новая модификация БПЛА способна легко находить и поражать цели даже в кромешной темноте.

Боевое применение БПЛА «Князь Вандал Новгородский» в тёмное время суток. Видео © Telegram / ЧАДАЕВ

Новейшие дроны «Князь Вандал Новгородский» разнесли колонну техники ВСУ под Курском
Новейшие дроны «Князь Вандал Новгородский» разнесли колонну техники ВСУ под Курском

Ранее «Князь Вандал Новгородский» неоднократно доказывал высокую эффективность на фронте. Так, недавно «добычей» проводного беспилотника стала бронемашина ВСУ, которая нашла свой конец в Курской области.

Обложка ©

Telegram / ЧАДАЕВ

Анатолий Цейко
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