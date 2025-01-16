В ЕС признали хирургическую точность российских ударов по энергосистеме Украины

Российская Армия наносит удары по энергосистеме Украины с хирургической точностью. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии», — сказала она на брифинге.

Вместе с тем она отметила, что Брюссель продолжит помогать Киеву.

Также Итконен заявила, что в ЕС не видят рисков для поставок энергоресурсов после удара по крупнейшему украинскому подземному газовому хранилищу (ПХГ). При этом Брюссель следит за развитием ситуации.