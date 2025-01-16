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16 января, 14:30

В ЕС признали хирургическую точность российских ударов по энергосистеме Украины

Представитель ЕК назвала хирургическими удары ВС РФ по энергосистеме Украины

Российская Армия наносит удары по энергосистеме Украины с хирургической точностью. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии», — сказала она на брифинге.

Вместе с тем она отметила, что Брюссель продолжит помогать Киеву.

Также Итконен заявила, что в ЕС не видят рисков для поставок энергоресурсов после удара по крупнейшему украинскому подземному газовому хранилищу (ПХГ). При этом Брюссель следит за развитием ситуации.

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Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ходе массированного удара возмездия поразили крупнейшее на Украине подземное хранилище газа в городе Стрый Львовской области. Life.ru также писал, что накануне утром на Украину обрушился ударов в ответ на обстрел российской территории западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. По словам Зеленского, в ходе удара было выпущено около 40 ракет и более 70 ударных беспилотников. Большинство снарядов было нацелено на энергоинфраструктуру Украины.

Никита Никонов
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