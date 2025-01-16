Политолог раскрыл, как аукнется Киеву удар по крупнейшему хранилищу газа на Украине
Политолог Дудчак: ВС РФ нанесли удар по взаимодействию Украины со странами ЕС
Удар ВС РФ по крупнейшему газовому хранилищу во Львовской области может поставить под угрозу взаимодействие Киева с западными партнёрами, поскольку Украина ранее уже отказалась от транзита российского газа, а теперь получила удар и по своей ГТС. Об этом Life.ru заявил политолог Александр Дудчак.
Это может быть серьёзной проблемой для Украины, потому что они отказались от транзита российского газа. Следовательно, накачивать им там особо нечего с востока. Они и так на протяжении многих лет сдают в аренду часть подземных газовых хранилищ. В данном случае их партнёры могут засомневаться в целесообразности хранить свои запасы на территории Украины.
Как объяснил политолог, газохранилище, по которому нанесли удар, находится на западе Украины, а газотранспортная система страны устроена таким образом, что она технически не способна перекачивать газ с запада на восток — в Днепропетровскую область, в Харьковскую и многие другие.
Напомним, что утром 15 января на Украину обрушился «град возмездия» в ответ на обстрел российской территории западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Взрывы были слышны в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и в Киеве. По словам Зеленского, в ходе удара было выпущено около 40 ракет и более 70 ударных беспилотников. В Минобороны РФ позже подтвердили, что нанесли групповой высокоточный удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры. В частности, было уничтожено крупнейшее газовое хранилище в городе Стрый Львовской области Украины.
ТАСС / Алексей Коновалов