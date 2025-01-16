Политолог раскрыл, как аукнется Киеву удар по крупнейшему хранилищу газа на Украине

Это может быть серьёзной проблемой для Украины, потому что они отказались от транзита российского газа. Следовательно, накачивать им там особо нечего с востока. Они и так на протяжении многих лет сдают в аренду часть подземных газовых хранилищ. В данном случае их партнёры могут засомневаться в целесообразности хранить свои запасы на территории Украины.