Кара «Калибрами»: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за ATACMS и Storm Shadow

Массированный ракетный удар наносится по Украине после обстрела территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow, по всей стране объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ.

Удары наносятся крылатыми ракетами, в том числе «Калибрами», с бортов ТУ-22М3, ТУ-95мс, МИГ-31 и кораблей Черноморского флота утверждают киевские СМИ. Звуки взрывов звучат в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и Киеве. Местные военкоры пишут о пролёте ракет в Сумской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях, а также в сторону Ивано-Франковской области. Они полагают, что основная сила ракетного удара может прийтись на Западную Украину. В Киеве тем временем горит электрическая подстанция, сообщили в горадминистрации украинской столицы.

«На улице Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция», — сказано в сообщении в телеграм-канале администрации. Местные паблики делятся фото, на которых видно большой столб чёрного дыма над объектом, расположенным недалеко от офиса Владимира Зеленского.

В Днепропетровской области на фоне ударов объявили об экстренных отключениях света.