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15 января, 06:53

Кара «Калибрами»: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за ATACMS и Storm Shadow

Воздушные силы ВСУ сообщают о массированном ракетном ударе по Украине 15 января

Массированный ракетный удар наносится по Украине после обстрела территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow, по всей стране объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ.

Удары наносятся крылатыми ракетами, в том числе «Калибрами», с бортов ТУ-22М3, ТУ-95мс, МИГ-31 и кораблей Черноморского флота утверждают киевские СМИ. Звуки взрывов звучат в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и Киеве. Местные военкоры пишут о пролёте ракет в Сумской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях, а также в сторону Ивано-Франковской области. Они полагают, что основная сила ракетного удара может прийтись на Западную Украину. В Киеве тем временем горит электрическая подстанция, сообщили в горадминистрации украинской столицы.

«На улице Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция», — сказано в сообщении в телеграм-канале администрации. Местные паблики делятся фото, на которых видно большой столб чёрного дыма над объектом, расположенным недалеко от офиса Владимира Зеленского.

В Днепропетровской области на фоне ударов объявили об экстренных отключениях света.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах

Напомним, что прошлой ночью Вооружённые силы РФ нанесли по Незалежной удар возмездия, поразив военные объекты ВСУ в нескольких регионах. Так Российская армия ответила на недавнюю массированную атаку украинских дронов.

Брянский губернатор рассказал о разрушениях после атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow
Брянский губернатор рассказал о разрушениях после атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow
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Life.ru / Шедеврум

Андрей Бражников
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