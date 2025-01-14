Киев, Одесса, Борисполь: ВС РФ в ночь на 14 января произвели «симметричную» атаку по всей Украине
ВО: ВС РФ провели массированную атаку на объекты ВСУ по всей Украине
В ночь на 14 января Вооружённые силы РФ произвели «симметричную» массированную атаку на объекты Украины. Эти удары стали ответом на налёт дронов и ракет со стороны ВСУ. Об этом пишет «Военное обозрение».
Так, известно о поражении нескольких целей в Киеве и Киевской области, в частности, речь идёт о пунктах размещения личного состава ВСУ и управления системой ПВО. Также поражены цели в Вышгороде и Борисполе.
Прилёты были зафиксированы и в других регионах Незалежной. В Винницкой и Черкасской областях поражены промышленные и военные объекты, включая тренировочные лагеря ВСУ, в Днепропетровской области взрывы гремели на территории промышленного предприятия, в Одессе зафиксированы прилёты по портовой части, где разгружали судно с грузом из стран НАТО. Также взрывы гремели в Сумской области, включая район Путивля и Глухова.
Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их несколько десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе, Саратове и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты.
ТАСС / Алексей Коновалов