Киев, Одесса, Борисполь: ВС РФ в ночь на 14 января произвели «симметричную» атаку по всей Украине

В ночь на 14 января Вооружённые силы РФ произвели «симметричную» массированную атаку на объекты Украины. Эти удары стали ответом на налёт дронов и ракет со стороны ВСУ. Об этом пишет «Военное обозрение».

Так, известно о поражении нескольких целей в Киеве и Киевской области, в частности, речь идёт о пунктах размещения личного состава ВСУ и управления системой ПВО. Также поражены цели в Вышгороде и Борисполе.

Прилёты были зафиксированы и в других регионах Незалежной. В Винницкой и Черкасской областях поражены промышленные и военные объекты, включая тренировочные лагеря ВСУ, в Днепропетровской области взрывы гремели на территории промышленного предприятия, в Одессе зафиксированы прилёты по портовой части, где разгружали судно с грузом из стран НАТО. Также взрывы гремели в Сумской области, включая район Путивля и Глухова.