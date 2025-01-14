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Регион
14 января, 15:50

Брянский губернатор рассказал о разрушениях после атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

Богомаз: Один дом уничтожен и 42 повреждены после атаки ВСУ в Брянской области

Обломки сбитых силами ПВО ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили один дом в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесён ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», — написал он в телеграм-канале.

Богомаз добавил, что жителям будет оказана необходимая материальная помощь по восстановлению домов.

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Напомним, что громкие взрывы прогремели над Брянском и его окрестностями вечером 13 января. Одной из целей ВСУ мог стать химзавод в городе Сельцо, на территории которого рухнули обломки сбитой ракеты ATACMS. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что все воздушные цели были сбиты. В Минобороны уточнили, что ВСУ атаковали регион шестью ATACMS и шестью Storm Shadow.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Castelier

Дарья Нарыкова
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