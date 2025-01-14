Брянский губернатор рассказал о разрушениях после атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

Обломки сбитых силами ПВО ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили один дом в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесён ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», — написал он в телеграм-канале.