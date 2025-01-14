На Украине раскрыли цель атаки ВСУ в Брянской области

На Украине подтвердили атаку на химический завод в городе Сельцо Брянской области. Как пишет «РБК-Украина» удар был нанесён специальным подразделением Сил беспилотных систем и другими подразделениями ВСУ.

Уточняется, что Брянский химический завод имени 50-летия СССР производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в том числе боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации и другой военной техники.