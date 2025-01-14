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14 января, 11:16

На Украине раскрыли цель атаки ВСУ в Брянской области

«РБК-Украина»: Целью атаки ВСУ в Брянской области был химзавод в Сельцо

На Украине подтвердили атаку на химический завод в городе Сельцо Брянской области. Как пишет «РБК-Украина» удар был нанесён специальным подразделением Сил беспилотных систем и другими подразделениями ВСУ.

Уточняется, что Брянский химический завод имени 50-летия СССР производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в том числе боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации и другой военной техники.

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Напомним, вечером 13 января громкие взрывы прогремели над Брянской областью. Сообщалось, что одной из целей ВСУ мог стать химзавод в Сельцо, на территории которого рухнули обломки сбитой ракеты ATACMS. По словам главы региона Александра Богомаза, все воздушные цели были уничтожены, никто не погиб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Никита Никонов
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