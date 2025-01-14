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14 января, 10:30

В Саратове потушили пожар на предприятии, которое атаковали украинские БПЛА

Бусаргин: В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что пожар на предприятии в Саратове, которое атаковали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), был потушен. Пострадавших нет, специализированные службы продолжают находиться на месте.

«Также провёл оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», — написал Бусаргин в своём телеграм-канале.

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Напомним, сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ). Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано большое количество целей. Момент оглушительного взрыва дрона ВСУ над Энгельсом попал на видео. После ликвидации беспилотников в в Саратовской и Брянской областях обнаружили кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг. Такие заряды создают направленный поток металла при взрыве, что обеспечивает значительное пробивное действие.

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Telegram / Роман Бусаргин

Алена Пенчугина
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