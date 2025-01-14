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Регион
14 января, 12:12

ВСУ ночью атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

ПВО РФ сбила шесть ракет ATACMS и шесть ракет Storm Shadow над Брянской областью

Украина нанесла удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и шестью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 14 января.

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США, шестью Storm Shadow производства Великобритании», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили 31 беспилотник самолётного типа. Погибших и пострадавших нет.

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Напомним, что громкие взрывы прогремели над Брянском и его окрестностями вечером 13 января. Одной из целей ВСУ мог стать химзавод в городе Сельцо, на территории которого рухнули обломки сбитой ракеты ATACMS. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что все воздушные цели были сбиты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Дарья Нарыкова
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