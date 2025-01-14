ВСУ ночью атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

Украина нанесла удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и шестью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 14 января.

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США, шестью Storm Shadow производства Великобритании», — указано в сообщении.