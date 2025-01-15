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Регион
15 января, 04:55

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. По информации официального ресурса для оповещения населения, сначала сирены зазвучали в столице, а также Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Спустя полчаса тревога распространилась на всю страну.

По данным местных СМИ, в некоторых регионах уже прогремели взрывы. Звуки прилётов слышали в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областях, а также под Львовом.

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Новости СВО. ВС РФ освободили Нескучное, давят ВСУ под Лиманом, на Украине ловят авиатехников, 15 января

Напомним, что прошлой ночью Вооружённые силы РФ нанесли по Незалежной удар возмездия, поразив военные объекты ВСУ в нескольких регионах. Так Российская армия ответила на недавнюю массированную атаку украинских дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Тимур Хингеев
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