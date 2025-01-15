Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. По информации официального ресурса для оповещения населения, сначала сирены зазвучали в столице, а также Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Спустя полчаса тревога распространилась на всю страну.

По данным местных СМИ, в некоторых регионах уже прогремели взрывы. Звуки прилётов слышали в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областях, а также под Львовом.