Новости СВО. ВС РФ освободили Нескучное, давят ВСУ под Лиманом, на Украине ловят авиатехников, 15 января Армия России выбила ВСУ из Тернов, аэродромные службы ВСУ отправляют в штурмы — дайджест в материале Life.ru 14 января, 21:07 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская группировка ведёт бои за Великую Новосёлку по сценарию Угледара: гарнизон города «обкладывается» со всех сторон. Теперь было взято Нескучное. ВС РФ прорвались к главной трассе снабжения ВСУ в районе Покровска, она ведёт из города в Константиновку. Под Лиманом наши солдаты продолжают развивать успех, они освободили Терны.

Донецкая Народная Республика, 15 января

Самые лучшие новости приходят с Великоновосёлковского направления. Там нашим войскам удалось освободить н.п. Нескучное. Благодаря этому украинский гарнизон стал ещё более скован в действиях. Великая Новосёлка находится в низине, а ВС РФ постепенно занимают окружающие её высоты, откуда простреливается вся её территория. Всего наши штурмовики зачистили в Нескучном порядка 400 зданий, их постоянно поддерживала наша артиллерия. Её работа попала на видео.

Битва за Нескучное. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Севернее, на Покровско-Днепропетровском направлении, Российская армия смогла перерезать трассу Покровск (Красноармейск) – Константиновка. Это был важный маршрут снабжения для ВСУ. Его потерю подтверждает противник: «На правом фланге Покровского направления российские войска при поддержке бронетехники атаковали в районе Малиновской развязки трассы Покровск – Константиновка на глубину до 2,52 километра, фактически перерезав трассу во время наката».

Ситуацию на направлении комментирует и военкор Котенок: «Подразделения ВС РФ продолжают продвижение в направлении Днепропетровской области. Западнее Солёного наши штурмы продвинулись в направлении Новосергеевки вдоль северного берега реки Солёная, а по южному берегу в Удачном ведут бои за восточную часть села, местами продвинулись глубже. За Новосергеевкой, до восточной части которой немногим больше 1 километра, уже Днепропетровская область».

В Часовом Яре Российская армия ведёт бои за северный микрорайон города. После его падения под контролем украинцев останутся только западные городские окраины. Южнее города ВСУ до сих пор пребывают в ситуации полуокружения на территории леса.

В Торецке противник делает акцент на использовании нашими войсками большого количества FPV-дронов и «мавиков»: «В ходе боёв ключевую роль играют FPV-дроны и сбросы с Mavic, что демонстрирует эти средства как основные, — очередное доказательство того, насколько эти средства необходимы нашим военным и как важно приобщение общества в закрытии этой потребности».

Оборона ВСУ в Часовом Яре рушится. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Вблизи линии боевого соприкосновения в Донбассе наши бойцы воздвигли православный крест. Фотографии его установки распространились по соцсетям.

На Лиманском направлении ВС РФ развили успех последних дней и освободили Терны. До самого Лимана остаётся порядка 10–15 километров.

Курская область, 15 января

В Курской области всё более вероятным становится окружение ВСУ на территории Суджанского района. Противник пытается удержаться в н.п. Махновка, часто идут встречные бои. В воздухе постоянно кружат FPV-дроны, работает артиллерия. ВС РФ смогли взять под огневой контроль трассу Малая Локня – Южный, украинцы испытывают серьёзные проблемы со снабжением. На бронетехнику ВСУ охотятся различные подразделения российских операторов БПЛА. Попадается им и крупная добыча вроде очень дорогих американских САУ. Враг пытается атаковать на границе для улучшения своих позиций.

Telegram-канал «Северный ветер» пишет об этом: «Враг осознал возможность полного окружения своей группировки в Суджанском приграничье и предпринял две безуспешные контратаки на наши позиции вблизи государственной границы. Огнём артиллерии все штурмовые группы противника уничтожены. Не стихают боевые действия и на других участках фронта: морские пехотинцы «северян» осуществили зачистку нескольких лесополос в окрестностях Николаевки, а десантники продолжили выбивать противника из опорных пунктов рядом с Махновкой. Общее продвижение «Бесстрашных» в Курской области составило свыше 1600 метров».

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное», — сообщает Минобороны.

Российские военные уничтожают ВСУ в Курской области. Фото © ТАСС / Александр Река

Личный состав украинских ВВС И ПВО отправляют на штурмы

Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщает, что специалистов ПВО и наземных служб аэродромов массово отправляют в пехоту. Это подтверждают видеообращения, которые записали последние.

Безуглая в соцсетях написала: «Из воздушных сил, согласно распоряжениям главнокомандующего ВСУ Сырского, интенсивно переправляют людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов. Сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы. В то же время штабы не сокращаются, а даже тайно продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности. В частности, создаётся дивизион и т.д.»

Военный эксперт Борис Рожин комментирует ситуацию следующим образом: «Мотивированного личного состава не хватает, планы по мобилизации не выполнены, цифры дезертирства растут. Личный состав пытаются выгребать откуда могут. Естественно, у этого есть последствия: противник уже давно отмечает, что, пользуясь ослаблением мобильных групп ПВО, а также усовершенствованием самих дронов, «Герани» чувствуют себя всё более вольготно при ночных налётах».

Точно можно сказать, что Зеленский не ограничится мобилизацией в пехоту вышеназванных служб. ВСУ отчаянно не хватает пехоты, в том числе в Курской области, и Киев будет увеличивать её численность любыми средствами.

Авторы Кирилл Золотарев