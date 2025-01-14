Бойцы Вооружённых сил России вытеснили украинских военных из огнеупорного комбината в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы российского субъекта Игорь Кимаковский.

По его словам, теперь российские военные заняты зачисткой многоэтажек.

«Завод огнеупоров после достаточно серьёзного сопротивления они оставили. Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен сейчас в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее в частный сектор», — сказал он в эфире Первого канала,

Кимаковский добавил, что боевые действия сейчас ведутся за пределами завода — идёт зачистка многоэтажной застройки. После этого можно будет рассматривать полное освобождение города, уточнил советник главы ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР начались бои у крупнейшего угольного предприятия «Покровское». По словам эксперта, освобождение Покровска (Красноармейска) — приоритетная цель ВС РФ.

Тем временем командование ВСУ направило головорезов нацбатальона «Азов»* в округу города Часов Яр для сдерживания обороны. Российские войска ведут там активное наступление.