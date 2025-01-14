В ДНР начались бои у крупнейшего угольного предприятия «Покровское»
ТАСС: ВС РФ в ДНР начали бои у крупнейшего угольного предприятия «Покровское»
Российские войска начали боевые действия в районе крупнейшего угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.
«Шахтоуправление «Покровское» находится в непосредственной близости с посёлком Удачное, у которого начались бои», — сообщили в силовых структурах.
Источник пояснил, что к территории главного вентиляционного ствола предприятия направлена группировка противника, там же возведены оборонительные сооружения.
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» (ранее ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1») — ведущее угледобывающее предприятие Украины. В 2012 году добыча угля там превысила 8 миллионов тонн.
Ранее Life.ru рассказывал, что сейчас одной из ключевых целей ВС России является Красноармейск, называемый на Украине Покровском. Этот город представляет собой важный логистический узел и открывает путь к Краматорской агломерации, включая такие населённые пункты, как Дружковка и Константиновка. Накануне сообщалось, что продвижение ВС РФ вынудило Киев остановить добычу угля на шахте в Красноармейске.
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