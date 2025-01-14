В ДНР начались бои у крупнейшего угольного предприятия «Покровское»

Российские войска начали боевые действия в районе крупнейшего угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Шахтоуправление «Покровское» находится в непосредственной близости с посёлком Удачное, у которого начались бои», — сообщили в силовых структурах.

Источник пояснил, что к территории главного вентиляционного ствола предприятия направлена группировка противника, там же возведены оборонительные сооружения.