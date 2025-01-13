На данный момент одной из ключевых целей ВС России является Красноармейск, также известный как Покровск. Этот город представляет собой важный логистический узел и открывает путь к Краматорской агломерации, включая такие населённые пункты, как Дружковка и Константиновка. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru отметил, что после установления контроля над этими территориями можно будет говорить об освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, по словам эксперта, одним из основных направлений военных действий является, безусловно, Курская область. В настоящее время наши силы активно работают над освобождением этой территории от противника.

Думаю, до конца зимы, несмотря на инаугурацию Трампа, что-то будет. Будут очень серьёзные бои. Во всяком случае, о тех городах, о которых мы говорим: Часов Яр, Торецк, Дзержинск и Красноармейск. Ну и, конечно, я верю и надеюсь по Курскому направлению тоже. Василий Дандыкин Военный эксперт

Дандыкин также отметил, что в настоящее время внимание общественности сосредоточено на новоизбранном президенте США Дональде Трампе и его возможных заявлениях относительно украинского конфликта и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Киевский режим, по мнению специалиста, будет стремиться продвигать свои интересы, однако РФ сохраняет преимущество на всех направлениях. В этой ситуации Украине, по словам Дандыкина, остаётся лишь прибегать к террористическим актам, что свидетельствует о её бессилии.