ВСУ признали сложнейшим один из участков фронта
Спикер группировки ВСУ «Хортица» Трегубов назвал сложным Кураховское направление
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Кураховское направление считается одним из наиболее динамичных и сложных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил спикер командования группировки «Хортица» Виктор Трегубов в интервью телеканалу «Ми - Україна».
«Украинские силы ещё контролируют Кураховскую теплоэлектростанцию. Это одно из самых активных направлений», — подчеркнул он.
Трегубов также добавил, что участком, который представляет собой большую сложность для ВСУ, остается Покровский фронт.
Отметим, что на самом деле российские военнослужащие продолжают процесс тотальной зачистки на территории Кураховской ТЭС, которая ещё недавно была под полным контролем украинских бойцов. Освобождение города Курахово в ДНР предоставит Вооружённым силам России возможность выйти к Днепропетровску, который является одним из ключевых промышленных центров Украины.