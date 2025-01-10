ВСУ признали сложнейшим один из участков фронта

Кураховское направление считается одним из наиболее динамичных и сложных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил спикер командования группировки «Хортица» Виктор Трегубов в интервью телеканалу «Ми - Україна».

«Украинские силы ещё контролируют Кураховскую теплоэлектростанцию. Это одно из самых активных направлений», — подчеркнул он.

Трегубов также добавил, что участком, который представляет собой большую сложность для ВСУ, остается Покровский фронт.