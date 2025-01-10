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Регион
10 января, 13:55

ВСУ признали сложнейшим один из участков фронта

Спикер группировки ВСУ «Хортица» Трегубов назвал сложным Кураховское направление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Кураховское направление считается одним из наиболее динамичных и сложных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил спикер командования группировки «Хортица» Виктор Трегубов в интервью телеканалу «Ми - Україна».

«Украинские силы ещё контролируют Кураховскую теплоэлектростанцию. Это одно из самых активных направлений», — подчеркнул он.

Трегубов также добавил, что участком, который представляет собой большую сложность для ВСУ, остается Покровский фронт.

Минимум три батальона ВСУ полностью разгромлены в боях за Курахово
Минимум три батальона ВСУ полностью разгромлены в боях за Курахово

Отметим, что на самом деле российские военнослужащие продолжают процесс тотальной зачистки на территории Кураховской ТЭС, которая ещё недавно была под полным контролем украинских бойцов. Освобождение города Курахово в ДНР предоставит Вооружённым силам России возможность выйти к Днепропетровску, который является одним из ключевых промышленных центров Украины.

Марина Фещенко
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