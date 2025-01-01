На Кураховской ТЭС продолжается зачистка от ВСУ

Российские военнослужащие продолжают процесс тотальной зачистки на территории Кураховской ТЭС, которая ещё недавно была под полным контролем украинских бойцов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые ведомства.

«На Кураховской ТЭС ещё идут зачистки, там довольно большая группировка сконценирирована, основные силы, оставшиеся в городе. Предстоит ещё немало работы», — рассказал собеседник агентства.

При этом в самом городе Курахово в ДНР, по его словам, практически не осталось украинских военных, лишь отдельные группы противника пытаются оказать сопротивление, но безуспешно.