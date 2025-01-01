На Кураховской ТЭС продолжается зачистка от ВСУ
ТАСС: ВС России продолжают зачистку на Кураховской ТЭС
Российские военнослужащие продолжают процесс тотальной зачистки на территории Кураховской ТЭС, которая ещё недавно была под полным контролем украинских бойцов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые ведомства.
«На Кураховской ТЭС ещё идут зачистки, там довольно большая группировка сконценирирована, основные силы, оставшиеся в городе. Предстоит ещё немало работы», — рассказал собеседник агентства.
При этом в самом городе Курахово в ДНР, по его словам, практически не осталось украинских военных, лишь отдельные группы противника пытаются оказать сопротивление, но безуспешно.
Ранее издание The New York Times написало, что освобождение города Курахово в ДНР предоставит Вооружённым силам России возможность выйти к Днепропетровску, который является одним из ключевых промышленных центров Украины. Если это произойдёт, то, по мнению американского журналиста, ВСУ останутся без производственных мощностей, необходимых для производства оружия. Военкоры накануне сообщили об освобождении города Курахово.
ТАСС / Алексей Коновалов