Продвижение ВС РФ вынудило Киев остановить добычу угля на шахте в Красноармейске

Украина остановила добычу угля на шахте в Красноармейске (украинское название — Покровск) из-за наступления ВС России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Эта шахта удовлетворяет потребности сталелитейной промышленности страны, она единственная на Украине, где можно добыть коксующий уголь.

«Они все уже прекратили работу. <...> Там нет производства, ведутся работы только на поверхности», — сказал собеседник агентства.

В сообщении указывается, что ВС РФ располагаются менее чем в 2 километрах от одной из шахтных стволов в регионе. Из-за угрозы потери объекта в Красноармейске производители коксующегося угля выражают надежды на возможность поиска альтернативных источников сырья в других регионах Украины.