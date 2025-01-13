Новости СВО. Армия России освободила Калиново, ВСУ покинули Янтарное, военкоматы Украины укрепляют наёмниками, 13 января ВС РФ уничтожают боевиков в Курской и Харьковской областях, успешно продвигаются в Днепропетровской области, мужчин на Украине ловят темнокожие военкомы — дайджест в материале Life.ru 12 января, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © TACC / Алексей Коновалов

В ЛНР наши силы перешли в энергичное наступление по направлению Лимана, информацию подтверждает противник. ВСУ были выбиты из Янтарного на Кураховском направлении, украинцев гонят всё дальше и дальше от города. Благодаря успешным действиям под Покровском ВС РФ осталось всего 6,5 километра до административных границ Днепропетровской области.

Донецкая Народная Республика, 13 января

Штурм Торецка/Дзержинска в ДНР подходит к концу — войска России заняли почти весь город. Видео © Telegram / БЕГ.24

На Покровском направлении ВС РФ продолжают двигаться севернее города. До административных границ Днепропетровской области осталось 6,5 километра. Украинцы пытаются угадать, куда дальше пойдёт Российская армия — вглубь нового региона или же севернее — с целью блокировать Покровск. ВСУ же тем временем решают совершенно другие задачи. В Сети появилось видео, как украинский террорист из структур ГУР расстреливает пенсионеров с сумками. Позднее украинцы замазали видео, чтобы силуэты не были так хорошо различимы. Но оригинал записи сохранился.



Недовольные такими порядками украинцы воюют в составе отряда имени Максима Кривоноса. Они уничтожают технику и солдат ВСУ. Часть целей расположена уже на территории Днепропетровской области — там противник прячет свои орудия и не только. Однако их уничтожение не проблема для наших дальних БПЛА.

В Торецке ситуация для ВСУ становится невыносимой, фактически под контролем украинцев осталась только территория шахты. Телеграм-канал «БЕГ.24» цитирует украинского военного с линии фронта: «Русские почти всё контролируют в Торецке (Дзержинске), за исключением шахты «Торецкая». Противник штурмует интенсивно, в т.ч. артой с дронами. Не знаю, сможем ли мы её (шахту) удержать, по моему мнению, нет».

Следом за Торецком бои неминуемо развернутся в районе Щербиновки, украинские военные аналитики уже жалуются на большое количество российской техники в этом секторе.

На Лиманском направлении ВС РФ развернули наступательную активность в направлении села Колодези и самого Лимана. Из Колодезей до Лимана 15 километров, наступление здесь возможно благодаря недавно созданному нашими бойцами плацдарму на реке Жеребце. Кроме того, в ближнем тылу ВСУ, в Краматорске, произошёл мощный взрыв в промзоне. Скорее всего, ВС РФ смогли поразить склад или место дислокации частей ВСУ, не исключена и вторичная детонация боекомплекта. Этот удар снизит боеспособность украинских частей на направлении.

В Великой Новосёлке гарнизон ВСУ не может разорвать огневую блокаду наших войск. Военкор Котенок пишет: «Великоновосёлковское направление. Продолжается зачистка Нескучного и продвижение штурмовых подразделений во Времевке. Вся территория на подступах к Великой Новосёлке под постоянным огневым контролем со стороны наших войск. Положение противника в пгт критическое. Противник не оставляет попыток выбить наши подразделения в районе Нового Комара и деблокировать гарнизон Великой Новосёлки, но безуспешно».

Курская область, 13 января

Оператор БПЛА на Курском направлении. Фото © TACC / Алексей Коновалов

Армия России продолжает уничтожать боевиков в Курской области. «Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Свердликово», — сообщает Минобороны.

Тяжёлые бои идут за населённый пункт Погребки. Половина посёлка находится под контролем ВС РФ, половина всё ещё оккупирована ВСУ. В боях за н.п. украинцы используют американскую технику, в частности, БМП Bradley. Однако операторы ВС РФ подавляют и такие угрозы. Украинские экипажи боевой техники предпочитают бегство с поля боя после одной попавшей по ней гранаты. Бежать, впрочем, получается далеко не всегда: Минобороны показало кадры уничтожения эвакуационных машин ВСУ. Вариант для более адекватных украинцев лишь один — сдача в плен. Об этом пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны»: «Двое вэсэушников вышли на позиции бойцов 11-й десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ, прочитав листовки с призывом сдаться в плен. Сейчас их активно распространяют над позициями противника с помощью БПЛА. Листовки как средство агитации военных получили широкое распространение ещё в Первую мировую, но, как оказалось, не потеряли своей актуальности и в цифровой век. Наведя камеру телефона на уникальный QR-код, солдаты противника переходят в специализированный чат, где им подскажут, каким образом сдаться в плен без риска для жизни».

Таким мобилизованным «воякам» не помогает и американское оружие, которое украинцы бросают на позициях. Продвижение вперёд идёт постоянно, телеграм-канал «Северный ветер» описывает его: «Воины севера продвигаются в лесополосах Суджанского района, а также в окрестностях Черкасского Поречного, на окраины которого вэсэушники завозят всё новое и новое пушечное мясо. Общее продвижение бесстрашных в Курской области составило свыше 3100 метров».

Военкоматы Украины укрепили иностранцами

Иностранцы начали отлавливать украинцев в Киеве. Видео © Telegram / Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.

На улицах украинской столицы заметили темнокожих сотрудников ТЦК. Видео сняли местные жители. Один из наёмников был в окружении «свиты» из украинских сотрудников военкомата. Украина уже давно испытывает проблемы с мобилизацией — для этого разрабатывались программы возвращения их из-за рубежа, велась работа по снижению возраста призывников. Теперь украинские власти взялись за сотрудников ТЦК. Украинские военкомы отправились на фронт, а их «хлебное место» занимают иностранцы.

Авторы Кирилл Золотарев