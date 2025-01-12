«Отвалился кусок фронта»: Курская авантюра Зеленского погубила ВСУ в Донбассе, заявил эксперт

ВСУ продолжают цепляться за российское приграничье, однако их вторжение не имеет никакой перспективы. Более того, переброска украинских солдат в Курскую область в итоге обвалила фронт в Донбассе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт Евгений Норин.

«ВСУ в итоге ни до какой значимой цели не дошли. Пока они штурмовали «Пятёрочку» в Судже, у них отвалился кусок фронта в Донбассе. Наши вышли буквально к Покровску, по дороге забрав целую россыпь городков, посёлков, опорных пунктов», — заявил аналитик.