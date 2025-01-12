«Отвалился кусок фронта»: Курская авантюра Зеленского погубила ВСУ в Донбассе, заявил эксперт
Эксперт Норин: Авантюра в курском приграничье погубила ВСУ в Донбассе
ВСУ продолжают цепляться за российское приграничье, однако их вторжение не имеет никакой перспективы. Более того, переброска украинских солдат в Курскую область в итоге обвалила фронт в Донбассе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт Евгений Норин.
«ВСУ в итоге ни до какой значимой цели не дошли. Пока они штурмовали «Пятёрочку» в Судже, у них отвалился кусок фронта в Донбассе. Наши вышли буквально к Покровску, по дороге забрав целую россыпь городков, посёлков, опорных пунктов», — заявил аналитик.
По его словам, ВСУ продолжат авантюрные попытки «уколоть» ВС РФ в Курской области. Эксперт не сомневается, что киевский режим нацелен в 2025 году совершить новые военные преступления, однако на фронте проблемы украинских войск только будут расти.
Ранее Lif.ru сообщал, что Киев потерял 50 тысяч человек по итогам курской авантюры и ничего не добился. А в «Ахмате» рассказали, как ВСУ бросают тела сослуживцев после атаки на курский хутор. В свою очередь, врио главы региона Александр Хинштейн показал, какие руины оставили после себя ВСУ.
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