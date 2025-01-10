Хинштейн показал, какие руины в Курской области оставили после себя ВСУ
Хинштейн опубликовал видео из Рыльского и Беловского районов Курской области
Российские военные продолжают продвигаться в Курской области, в связи с чем в регионе расширяется работа по обследованию домов, разрушенных и повреждённых в результате действий ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Первые видео из Рыльского и Беловского районов Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Появились первые видео из Рыльского и Беловского районов Курской области, где сегодня начались комиссионные осмотры, домов, пострадавших от действий украинских нацистов», — говорится в публикации Хинштейна.
Говоря о масштабе разрушений в Курской области, глава региона привёл пример с населённым пунктом в Беловском районе, где после атаки украинских БПЛА в один день сгорели три дома, расположенных на одной улице.
Ранее врио главы региона сообщил, что Министерство обороны России предоставило первый список из 158 населённых пунктов Курской области, в которые могут отправиться комиссии по оценке степени разрушения жилых домов, пострадавших от атак ВСУ. При этом он призвал не волноваться жителей населённых пунктов, которые не попали в первый список. В будущем Минобороны составит новые перечни, и никто не останется со своей бедой один на один, подчеркнул Хинштейн
Telegram / Александр Хинштейн