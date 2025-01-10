Хинштейн показал, какие руины в Курской области оставили после себя ВСУ

Российские военные продолжают продвигаться в Курской области, в связи с чем в регионе расширяется работа по обследованию домов, разрушенных и повреждённых в результате действий ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Первые видео из Рыльского и Беловского районов Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Появились первые видео из Рыльского и Беловского районов Курской области, где сегодня начались комиссионные осмотры, домов, пострадавших от действий украинских нацистов», — говорится в публикации Хинштейна.

Говоря о масштабе разрушений в Курской области, глава региона привёл пример с населённым пунктом в Беловском районе, где после атаки украинских БПЛА в один день сгорели три дома, расположенных на одной улице.