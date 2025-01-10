Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 15:06

Хинштейн показал, какие руины в Курской области оставили после себя ВСУ

Хинштейн опубликовал видео из Рыльского и Беловского районов Курской области

Российские военные продолжают продвигаться в Курской области, в связи с чем в регионе расширяется работа по обследованию домов, разрушенных и повреждённых в результате действий ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Первые видео из Рыльского и Беловского районов Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Появились первые видео из Рыльского и Беловского районов Курской области, где сегодня начались комиссионные осмотры, домов, пострадавших от действий украинских нацистов», — говорится в публикации Хинштейна.

Говоря о масштабе разрушений в Курской области, глава региона привёл пример с населённым пунктом в Беловском районе, где после атаки украинских БПЛА в один день сгорели три дома, расположенных на одной улице.

Снято видео позорного бегства «элиты» ВСУ из-под Курска на танке Abrams
Снято видео позорного бегства «элиты» ВСУ из-под Курска на танке Abrams

Ранее врио главы региона сообщил, что Министерство обороны России предоставило первый список из 158 населённых пунктов Курской области, в которые могут отправиться комиссии по оценке степени разрушения жилых домов, пострадавших от атак ВСУ. При этом он призвал не волноваться жителей населённых пунктов, которые не попали в первый список. В будущем Минобороны составит новые перечни, и никто не останется со своей бедой один на один, подчеркнул Хинштейн

Обложка ©

Telegram / Александр Хинштейн

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar