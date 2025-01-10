Представлен список из 158 населённых пунктов Курской области для выезда комиссий

Министерство обороны России предоставило первый список из 158 населённых пунктов Курской области, в которые могут отправиться комиссии по оценке степени разрушения жилых домов, пострадавших от атак ВСУ. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«По данным муниципалитетов, как минимум, в 16 из них (в 4 районах Курской области) есть дома, разрушенные или повреждённые в результате действий ВСУ», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Уточняется, что список касается тех населённых пунктов, которые не попали в перечень бескомиссионой выдачи сертификатов. По словам Хинштейна, накануне был утверждён порядок формирования комиссий и алгоритм их действий. В их состав войдут сотрудники районных администраций и сельских советов. Работу комиссий будут сопровождать полицейские, а также минёры-взрывотехники, которые будут проверять дома на наличие взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов.