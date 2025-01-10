Представлен список из 158 населённых пунктов Курской области для выезда комиссий
Министерство обороны России предоставило первый список из 158 населённых пунктов Курской области, в которые могут отправиться комиссии по оценке степени разрушения жилых домов, пострадавших от атак ВСУ. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«По данным муниципалитетов, как минимум, в 16 из них (в 4 районах Курской области) есть дома, разрушенные или повреждённые в результате действий ВСУ», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Уточняется, что список касается тех населённых пунктов, которые не попали в перечень бескомиссионой выдачи сертификатов. По словам Хинштейна, накануне был утверждён порядок формирования комиссий и алгоритм их действий. В их состав войдут сотрудники районных администраций и сельских советов. Работу комиссий будут сопровождать полицейские, а также минёры-взрывотехники, которые будут проверять дома на наличие взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов.
Врио главы региона призвал не волноваться жителей населённых пунктов, которе не попали в первый список. В будущем Минобороны составит новые перечни, и никто не останется со своей бедой один на один, подчеркнул Хинштейн.
Напомним, рано утром 6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область с целью захвата территории РФ, однако их продвижение было остановлено. По последним данным, за время боевых действий в приграничной зоне противник потерял более 50 тысяч военнослужащих и 296 танков. Утром 5 января, ВСУ предприняли попытку контратаки, чтобы остановить наступление ВС РФ в Курской области. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате чего были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин. Попытка прорыва в Курской области была успешно пресечена.
ТАСС / Евгений Мартынов