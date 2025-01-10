Почти три сотни военных потеряли ВСУ за сутки ожесточённых боёв в курском приграничье

Потери украинских войск за сутки боёв в Курской области превысили 280 военных. Кроме того, уничтожены два танка и четыре боевые машины пехоты. Об этом 10 января проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномёта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также трое украинских военных сдались в плен. Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области составляют до 50 600 военных, 296 танков, 222 БМП, 161 БТР, 1520 ББМ, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и 6 MLRS производства США), 16 пусковых установок ЗРК, 8 транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники (15 инженерных машин разграждения, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 1 установка разминирования УР-77 и 1 командно-штабная машина), 1441 автомобиль.