Российский «Рубикон» обошёл РЭБ и подбил украинский танк в лесу под Курском

В Курской области российские войска при помощи новейшего FPV-дрона точно поразили обнаруженный в лесу украинский танк, хотя в этот момент у противника работала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российский дрон уничтожил танк ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«Разведывательными подразделениями испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в лесополосе на Курском направлении был обнаружен танк ВСУ. Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам», — поделились в ведомстве.

Там подчеркнули, что российский дрон легко и без проблем обошёл работающий вражеский РЭБ, оставаясь на связи со своим оператором и не теряя из виду цель.