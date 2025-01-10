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10 января, 08:36

Российский «Рубикон» обошёл РЭБ и подбил украинский танк в лесу под Курском

В Курской области российские войска при помощи новейшего FPV-дрона точно поразили обнаруженный в лесу украинский танк, хотя в этот момент у противника работала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российский дрон уничтожил танк ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«Разведывательными подразделениями испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в лесополосе на Курском направлении был обнаружен танк ВСУ. Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам», — поделились в ведомстве.

Там подчеркнули, что российский дрон легко и без проблем обошёл работающий вражеский РЭБ, оставаясь на связи со своим оператором и не теряя из виду цель.

Появилось видео воздушной битвы российского и украинского дронов
Появилось видео воздушной битвы российского и украинского дронов

Ранее сообщалось, что Армия России получила партию колёсных дронов «Депеша» со специальными модулями, которые неуязвимы для РЭБ. Поставку организовал холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех».

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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