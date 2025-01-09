Группировка из 1000 бойцов ВСУ оказалась в полном окружении под Курском
Военблогер Тринадцатый заявил об окружении до 1000 солдат ВСУ под Суджей
Бойцы ВСУ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic
Сотни солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в окружение в районе Суджи в Курской области. Об этом рассказал в Telegram российский военнослужащий и блогер Егор Гузенко под псевдонимом Тринадцатый.
«Российским военным удалось взять в оперативное окружение группировку ВСУ в Малой Локне близ Суджи. Численность противника в «котле» до 1000 человек», – сообщает блогер.
По его данным, Армия России штурмует позиции ВСУ в микрорайоне Замостье и Суджанского маслодельного завода, где находится один из ключевых опорных пунктов противника. Бои развернулись также в Гуево и Бондаревке. А Леонидово и Александрия освобождены и находятся полностью под контролем российских сил, заметил он.
Утром 5 января, чтобы остановить наступление российских войск, ВСУ предприняли попытку контратаки в сторону курского хутора Бердин. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ. Алаудинов рассказал, что после трёх «накатов» от батальонов врага осталось только кладбище военной техники. Минобороны РФ 6 января доложило о полной остановке прорыва. А Алаудинов опубликовал видео с пленным, который рассказал об аде в армии Зеленского.