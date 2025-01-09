Группировка из 1000 бойцов ВСУ оказалась в полном окружении под Курском

Сотни солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в окружение в районе Суджи в Курской области. Об этом рассказал в Telegram российский военнослужащий и блогер Егор Гузенко под псевдонимом Тринадцатый.

По его данным, Армия России штурмует позиции ВСУ в микрорайоне Замостье и Суджанского маслодельного завода, где находится один из ключевых опорных пунктов противника. Бои развернулись также в Гуево и Бондаревке. А Леонидово и Александрия освобождены и находятся полностью под контролем российских сил, заметил он.