Зеленский объявил своей «самой большой победой» гибель 50 тысяч солдат ВСУ под Курском

Владимир Зеленский считает, что наступление украинской армии в Курской области стало одной из «больших побед» Киева в период всего противостояния с Москвой. Об этом глава киевского режима заявил в своей речи на заседании группы «Рамштайн» в Германии.

«Возьмём Курскую операцию — это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны. Чтобы справиться с этим, России пришлось стянуть с украинского фронта почти 60 тысяч военных», — отметил он.

Зеленский также посетовал, что «победить» Россию мешает только нехватка оружия, поэтому Запад должен озадачиться вопросом новых поставок вооружения, в частности ВСУ якобы критически не достаёт систем ПВО.