Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 12:40
6158

Зеленский объявил своей «самой большой победой» гибель 50 тысяч солдат ВСУ под Курском

Зеленский назвал «самой большой победой» атаку ВСУ на Курскую область

Владимир Зеленский считает, что наступление украинской армии в Курской области стало одной из «больших побед» Киева в период всего противостояния с Москвой. Об этом глава киевского режима заявил в своей речи на заседании группы «Рамштайн» в Германии.

«Возьмём Курскую операцию — это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны. Чтобы справиться с этим, России пришлось стянуть с украинского фронта почти 60 тысяч военных», — отметил он.

Зеленский также посетовал, что «победить» Россию мешает только нехватка оружия, поэтому Запад должен озадачиться вопросом новых поставок вооружения, в частности ВСУ якобы критически не достаёт систем ПВО.

«Удар для Киева»: Формату «Рамштайн» по Украине предсказали распад
«Удар для Киева»: Формату «Рамштайн» по Украине предсказали распад

Напомним, наступление украинских войск в Курской области началось в августе 2024 года. С момента атаки на регион ВСУ потеряли здесь более 50 тысяч солдат. Сейчас Российская армия продолжает уничтожать противника, блокировав вражеские подразделения.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar