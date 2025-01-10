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Регион
10 января, 13:06

Снято видео позорного бегства «элиты» ВСУ из-под Курска на танке Abrams

Американский танк Abrams сняли на видео на дороге в Курской области

На дороге в Курской области на видео сняли американский танк Abrams элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура», которая некогда мечтала маршировать в Крыму и потерпела фиаско. Кадры с боевой машиной появились в Telegram-канале Military Theme Z.

Эвакуация танка M1A1 Abrams в Курской области. Видео © Телеграм / Military Theme Z

Видео сняли и выложили в TikTok солдаты «Магура», предположительно, во время эвакуации танка M1A1 Abrams из Курской области.

Как уже писал Life.ru, утром 5 января, чтобы остановить наступление российских войск, ВСУ предприняли попытку контратаки в сторону курского хутора Бердин. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ и её боевой технике. Алаудинов рассказал, что после трёх «накатов» от батальонов врага осталось только кладбище военной техники. Минобороны РФ 6 января доложило о полной остановке прорыва. А Алаудинов опубликовал видео с пленным, который пожаловался на ад в армии Зеленского.

Тела и железо: Появилось первое видео из курского Бердина после отражения прорыва ВСУ
Тела и железо: Появилось первое видео из курского Бердина после отражения прорыва ВСУ
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Телеграм / Military Theme Z

Андрей Бражников
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