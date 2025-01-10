Снято видео позорного бегства «элиты» ВСУ из-под Курска на танке Abrams

На дороге в Курской области на видео сняли американский танк Abrams элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура», которая некогда мечтала маршировать в Крыму и потерпела фиаско. Кадры с боевой машиной появились в Telegram-канале Military Theme Z.