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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 06:29
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Элитная бригада ВСУ, мечтавшая маршировать в Крыму, требует вывода в тыл

Рогов: Элитная бригада ВСУ в Запорожской области попросила вывода в тыл

Бойцы элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура", находящиеся на Ореховском направлении, выдохлись и открыто требуют у командования вывода в тыл. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Доведённые до отчаяния и находящиеся в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов отметил, что вышеназванному подразделению ставилась цель дойти до Крыма и пройти там победным маршем. Однако на деле они гибнут под Работином Запорожской области, не сумев прорвать даже первую линию российской обороны.

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Лайф рассказывал, как сержант ВСУ прямо перед подчинёнными отказался от исполнения своих обязанностей и предложил им "тикать". Они сразу вышли к российским военнослужащим и сложили оружие.

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Матвей Константинов
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