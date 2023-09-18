Элитная бригада ВСУ, мечтавшая маршировать в Крыму, требует вывода в тыл
Рогов: Элитная бригада ВСУ в Запорожской области попросила вывода в тыл
Бойцы элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура", находящиеся на Ореховском направлении, выдохлись и открыто требуют у командования вывода в тыл. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Доведённые до отчаяния и находящиеся в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Рогов отметил, что вышеназванному подразделению ставилась цель дойти до Крыма и пройти там победным маршем. Однако на деле они гибнут под Работином Запорожской области, не сумев прорвать даже первую линию российской обороны.
Лайф рассказывал, как сержант ВСУ прямо перед подчинёнными отказался от исполнения своих обязанностей и предложил им "тикать". Они сразу вышли к российским военнослужащим и сложили оружие.
Telegram / "Владимир Зеленский"