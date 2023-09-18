Бойцы элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура", находящиеся на Ореховском направлении, выдохлись и открыто требуют у командования вывода в тыл. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Доведённые до отчаяния и находящиеся в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов отметил, что вышеназванному подразделению ставилась цель дойти до Крыма и пройти там победным маршем. Однако на деле они гибнут под Работином Запорожской области, не сумев прорвать даже первую линию российской обороны.