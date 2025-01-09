Тела и железо: Появилось первое видео из курского Бердина после отражения прорыва ВСУ

Российская армия не допустила прорыва украинских подразделений в хутор Бердин Курской области. Об этом рассказали РИА «Новости» и поделились первыми кадрами бойцы отряда Каштана спецназа «Ахмат», работающего у приграничья в составе группировки «Север».

«Обстановка шикарная. Мы подняли «птичку», увидели, как движется колонна в нашу сторону и быстро распределились. Встретили хорошо, противник не ожидал такого давления от нас и так получилось, что в течение пяти часов боя одержали победу, около 15 пленных. Много, кто бежал», — рассказал один из военнослужащих РФ.

Сейчас на территории продолжают работать бойцы отряда «Каштана» спецназа «Ахмат», находящиеся в составе группировки «Север». Кроме того, бойцы показали военную украинскую технику, которую уничтожили во время боя.