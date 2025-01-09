Тела и железо: Появилось первое видео из курского Бердина после отражения прорыва ВСУ
Бойцы РФ показали обстановку в курском хуторе Бердин после отражения прорыва ВСУ
Подбитый немецкий танк Leopard 2A6 в Курской области. Фото © Телеграм / БТГр «Каштан» СпН «Ахмат»| ВЕКТОР
Российская армия не допустила прорыва украинских подразделений в хутор Бердин Курской области. Об этом рассказали РИА «Новости» и поделились первыми кадрами бойцы отряда Каштана спецназа «Ахмат», работающего у приграничья в составе группировки «Север».
«Обстановка шикарная. Мы подняли «птичку», увидели, как движется колонна в нашу сторону и быстро распределились. Встретили хорошо, противник не ожидал такого давления от нас и так получилось, что в течение пяти часов боя одержали победу, около 15 пленных. Много, кто бежал», — рассказал один из военнослужащих РФ.
Сейчас на территории продолжают работать бойцы отряда «Каштана» спецназа «Ахмат», находящиеся в составе группировки «Север». Кроме того, бойцы показали военную украинскую технику, которую уничтожили во время боя.
«Ничего не испугался никто, не убежал, не побежал. Всё на азарте, как в старые добрые», — рассказал ещё один российский солдат. Сейчас о провальной попытке ВСУ прорваться говорят множество тел ликвидированных украинских солдат и сожжённая техника.
Утром 5 января, чтобы остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли попытку контратаки в сторону хутора Бердин. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, уничтожив танки, машину разграждения и боевые бронемашины. Алаудинов рассказал, что после трёх «накатов» от батальонов врага осталось только кладбище военной техники. Минобороны РФ 6 января доложило о полной остановке прорыва. А Алаудинов опубликовал видео с пленным, который рассказал об аде в армии Зеленского.