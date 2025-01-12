Военные Вооружённых Сил Украины (ВСУ) не пытались эвакуировать тела сослуживцев, которые погибли во время атаки на курский хутор Бердин. Об этом рассказал командир одной из групп спецназа «Ахмат», действующей на данном участке в составе группировки войск «Север» ВС РФ, с позывным «Аид».

«В воскресенье они предприняли механизированный удар, перед этим высадку десанта каруселью в посадке у населённого пункта Бердин с выходом на Новостоницкий, оттуда хотели пройти в Большое Солдатское», — приводит РИА «Новости» слова военнослужащего.

«Аид» пояснил, что российские военные уничтожили две колонны техники ВСУ, которые шли на населённый пункт. Кроме того, были сожжены две машины при попытке отступления. По словам бойца, в посадках осталась украинская пехота, поэтому на рассвете «Ахмат» вместе с бойцами других подразделений начали зачистку окраин курского населённого пункта и лесопосадок.

Военнослужащий добавил, что ситуация стабилизировалась — противник сдался в плен или был ликвидирован. Кроме того, украинские бойцы даже не пытались эвакуировать тел погибших сослуживцев.