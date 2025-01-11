Во время неудачной попытки прорыва украинских войск в районе хутора Бердин в Курской области танкисты «Ахмата» из группировки «Север» применяли тактику «карусели». Об этом сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.

«Когда пошёл проход противника на бронетехнике уже ближе к пехоте, танк первый раз вышел плотно, ну дистанции короткие, то есть бронетехника противника с танком разъезжалась буквально в пяти метрах», — рассказал военный в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что экипаж использовал прямую наводку в своей работе. В то же время, танкисты, находившиеся на защищённых позициях, также принимали участие в операции. Все атаки вооружённых сил Украины были успешно отбиты. Кроме того, в процессе отражения контратаки украинских бойцов были задействованы артиллерия, бронегруппа и беспилотники.