Боец «Ахмата» рассказал о хитрой тактике, которая помогла изгнать ВСУ из курского села
Боец «Ахмата»: Танкисты работали «каруселью» при нападении ВСУ под Курском
Во время неудачной попытки прорыва украинских войск в районе хутора Бердин в Курской области танкисты «Ахмата» из группировки «Север» применяли тактику «карусели». Об этом сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.
«Когда пошёл проход противника на бронетехнике уже ближе к пехоте, танк первый раз вышел плотно, ну дистанции короткие, то есть бронетехника противника с танком разъезжалась буквально в пяти метрах», — рассказал военный в беседе с РИА «Новости».
Он отметил, что экипаж использовал прямую наводку в своей работе. В то же время, танкисты, находившиеся на защищённых позициях, также принимали участие в операции. Все атаки вооружённых сил Украины были успешно отбиты. Кроме того, в процессе отражения контратаки украинских бойцов были задействованы артиллерия, бронегруппа и беспилотники.
По информации командира сводной артиллерийской группы, сегодня российские войска продвигаются почти без сопротивления, так как украинским военнослужащим не хватает ни сил, ни ресурсов, чтобы давать отпор.
Напомним, утром 5 января, чтобы остановить ВС РФ, ВСУ попытались атаковать российский посёлок Бердин. Но артиллерия и авиация группировки «Север» дала отпор, который украинские военные выдержать не смогли. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что после трёх «накатов» от батальонов врага осталось только кладбище военной техники. Спустя сутки в МО РФ доложили о полной остановке прорыва.