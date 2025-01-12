«Пришли, а там совсем не так»: Группа ВСУшников сдалась в плен после неудачной разведки в ДНР

Командование ВСУ отправило группу военных в лесопосадку под Красноармейском в ДНР под предлогом наблюдения за передвижением российских войск, однако там украинских солдат ждал неприятный сюрприз. Все вышедшие на разведку были взяты в плен. Об этом рассказал пленный ВСУшник Андрей Забарата.

«Приехал командир роты, и по два человека с хаты нас забрали, привезли в другую хату, там выдали бронежилеты и автоматы. Показали на карте, какая позиция. Подвезли к лесополосе, сказали, что российских военных там нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы пришли, а там совсем не так», — сказал Забарата в видео, которое опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Пленный военный рассказал, что командир роты отдал приказ по рации бросать гранаты. Однако солдаты ослушались, осознавая своё положение, выключили рацию и сдались в плен. Примечательно, что сам Зарабата на фронте оказаться не должен был, так как у него диагностирована астма, и всё же его мобилизовали, а подготовка к боям длилась всего два дня.