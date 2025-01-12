Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 10:12

«Пришли, а там совсем не так»: Группа ВСУшников сдалась в плен после неудачной разведки в ДНР

Пленный боец ВСУ Забарата: Мы вели наблюдение за ВС РФ в ДНР, но попали в плен

Командование ВСУ отправило группу военных в лесопосадку под Красноармейском в ДНР под предлогом наблюдения за передвижением российских войск, однако там украинских солдат ждал неприятный сюрприз. Все вышедшие на разведку были взяты в плен. Об этом рассказал пленный ВСУшник Андрей Забарата.

«Приехал командир роты, и по два человека с хаты нас забрали, привезли в другую хату, там выдали бронежилеты и автоматы. Показали на карте, какая позиция. Подвезли к лесополосе, сказали, что российских военных там нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы пришли, а там совсем не так», — сказал Забарата в видео, которое опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Пленный военный рассказал, что командир роты отдал приказ по рации бросать гранаты. Однако солдаты ослушались, осознавая своё положение, выключили рацию и сдались в плен. Примечательно, что сам Зарабата на фронте оказаться не должен был, так как у него диагностирована астма, и всё же его мобилизовали, а подготовка к боям длилась всего два дня.

ВС РФ за сутки поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 139 районах
ВС РФ за сутки поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 139 районах

Ранее сообщалось, что группа украинских военных сдалась в плен после получения агитлистовок. Их распространяет группировка российских войск «Запад» посредством БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar