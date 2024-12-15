Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 14:13

«Сдавайтесь, братцы»: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен, последовав инструкции с агитлистовки

Группа украинских военных сдалась в плен после получения агитлистовок

Бойцы ВСУ регулярно получают агитационные листовки с призывом сдаваться в плен. Их распространяет группировка российских войск «Запад» посредством БПЛА. Об этом рассказали в силовых структурах, уточнив, что группа украинских военнослужащих воспользовалась этой возможностью.

«Группа боевиков ВСУ сдалась в плен. Они рассказали, что к этому их сподвигли агитлистовки, раскиданные бойцами группировки «Запад»,сказал собеседник в разговоре с ТАСС,

Со слов украинского военнопленного Андрея Теренцовича, он увидел листок с надписью: «Сдавайтесь. Сдавайтесь, братцы. Вам выхода вперёд нет. Руки поднимайте сразу. Вас встретят, накормят, напоят и сохранят вам жизнь» на своих позициях. Он также отметил, что к пленным относятся хорошо.

Своей историей также поделился украинский рядовой Иван Анода. Военнослужащий уточнил, что сдался в плен без единого выстрела. Он призвал других украинцев, отправленных на фронт, последовать его примеру и сохранить себе жизнь.

«Судьба незавидна»: Бойцам ВСУ назвали единственный способ для спасения под Кураховом
«Судьба незавидна»: Бойцам ВСУ назвали единственный способ для спасения под Кураховом

Ранее украинский военнопленный Иван Сова рассказал, что солдаты ВСУ подвергаются психологической обработке перед тем, как их отправят в Курскую область. Также бойцов программируют на самоубийство вместо сдачи в плен и предлагают подорвать себя гранатой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar