«Сдавайтесь, братцы»: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен, последовав инструкции с агитлистовки
Группа украинских военных сдалась в плен после получения агитлистовок
Бойцы ВСУ регулярно получают агитационные листовки с призывом сдаваться в плен. Их распространяет группировка российских войск «Запад» посредством БПЛА. Об этом рассказали в силовых структурах, уточнив, что группа украинских военнослужащих воспользовалась этой возможностью.
«Группа боевиков ВСУ сдалась в плен. Они рассказали, что к этому их сподвигли агитлистовки, раскиданные бойцами группировки «Запад», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС,
Со слов украинского военнопленного Андрея Теренцовича, он увидел листок с надписью: «Сдавайтесь. Сдавайтесь, братцы. Вам выхода вперёд нет. Руки поднимайте сразу. Вас встретят, накормят, напоят и сохранят вам жизнь» на своих позициях. Он также отметил, что к пленным относятся хорошо.
Своей историей также поделился украинский рядовой Иван Анода. Военнослужащий уточнил, что сдался в плен без единого выстрела. Он призвал других украинцев, отправленных на фронт, последовать его примеру и сохранить себе жизнь.
Ранее украинский военнопленный Иван Сова рассказал, что солдаты ВСУ подвергаются психологической обработке перед тем, как их отправят в Курскую область. Также бойцов программируют на самоубийство вместо сдачи в плен и предлагают подорвать себя гранатой.
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