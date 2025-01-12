ВС РФ за сутки поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 139 районах
За прошедшие сутки Вооружённые силы России поразили военные аэродромы, а также скопления живой силы и техники ВСУ более чем в 130 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах», — сказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения СВО. По данным Минобороны, речь идёт о населённых пунктах Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.
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