Журналист Бойко: С осени в ВСУ резко возросло число случаев дезертирства

Украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что начиная с осени 2024 года количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинских частей резко возросло. Информация об этом была опубликована 11 января в издании «Страна.ua».

Бойко изучил данные, представленные на сайте офиса генерального прокурора. По его словам, в прошлом году по статьям 407 и 408, касающимся самовольного оставления части и уклонения от службы, было открыто 89 449 уголовных производств, что на 368% больше, чем в предыдущем году.

По сведениям издания, больше всего уголовных дел было зарегистрировано в декабре — свыше 17 тысяч. Рост начался с сентября, когда число дел достигло почти восьми тысяч (в августе случаев было меньше 7 тысяч), в ноябре их было около 10 тысяч.

Также в сентябре наблюдался рекордный рост числа подозрений — в августе их было всего 193, а к началу осени этот показатель увеличился до 2061. Тем не менее после октября количество подозрений стало снижаться, составив в декабре 361. Журналист подчеркнул, что подозрений выносят значительно меньше, чем открывают дел, что свидетельствует о том, что самовольно покинувших части и дезертиров почти не разыскивают.