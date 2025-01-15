В Минобороны раскрыли подробности сегодняшнего группового удара по Украине
ВС РФ нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины
Минобороны России подтвердило, что сегодня утром, 15 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по критически важным для ВПК Украины объектам газоэнергетической инфраструктуры.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, за последние сутки российсеие авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили в зоне СВО военные аэродромы, скопления живой силы и техники противника в 137 районах.
Напомним, утром 15 января военкоры сообщили о массированном ракетном ударе по Украине после обстрела территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. По всей стране была объявлена воздушная тревога, взрывы звучали в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и Киеве, пролёт ракет зафиксировали в Сумской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях, а также в сторону Ивано-Франковской области. Владимир Зеленский заявил, что в рамках массированного удара по Украине было выпущено более 40 ракет и более 70 ударных беспилотников.
ТАСС / Александр Река