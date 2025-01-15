В Минобороны раскрыли подробности сегодняшнего группового удара по Украине

Минобороны России подтвердило, что сегодня утром, 15 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по критически важным для ВПК Украины объектам газоэнергетической инфраструктуры.

Кроме того, за последние сутки российсеие авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили в зоне СВО военные аэродромы, скопления живой силы и техники противника в 137 районах.