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15 января, 08:35

Зеленский заявил, что по Украине утром «прилетело» более 40 ракет

Владимир Зеленский заявил, что в рамках сегодняшнего массированного удара по Украине было выпущено более 40 ракет и более 70 ударных беспилотников.

«Очередной российский массированный удар. Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты», — заявил он.

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Напомним, утром 15 января военкоры сообщили о массированном ракетном ударе по Украине после обстрела территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. По всей стране была объявлена воздушная тревога, взрывы звучали в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и Киеве, пролёт ракет зафиксировали в Сумской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях, а также в сторону Ивано-Франковской области.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Александра Вишнякова
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