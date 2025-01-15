Зеленский заявил, что по Украине утром «прилетело» более 40 ракет

Владимир Зеленский заявил, что в рамках сегодняшнего массированного удара по Украине было выпущено более 40 ракет и более 70 ударных беспилотников.

Напомним, утром 15 января военкоры сообщили о массированном ракетном ударе по Украине после обстрела территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. По всей стране была объявлена воздушная тревога, взрывы звучали в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и Киеве, пролёт ракет зафиксировали в Сумской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях, а также в сторону Ивано-Франковской области.