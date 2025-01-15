Новой целью ВС РФ, которые уже забрали себе большое месторождение лития в Донбассе, стали подземные газовые хранилища на Украине. Таким образом Киеву скоро будет нечем торговаться с Западом, пишет «Царьград».

По данным издания, армия России нанесла ракетный удар по львовскому городу Стрый, где находится подземное хранилище газа (ПХГ). Эту информацию уже подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий. Военный корреспондент Евгений Поддубный уточнил, что в Стрые также находится крупный ж/д узел, через который идут поставки западного оружия ВСУ. По словам журналиста, такие объекты являются приоритетными целями для русских ракет.

«Поражение каждой цели, которую киевский режим может использовать для подпитки фронта — ещё один шаг для того, чтобы нашим бойцам было проще бить врага на линии боевого соприкосновения», — отметил военкор.