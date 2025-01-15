Стало известно о новой цели российских военных на Украине
«Царьград»: ВС РФ нацелились на подземные газовые хранилища на Украине
Новой целью ВС РФ, которые уже забрали себе большое месторождение лития в Донбассе, стали подземные газовые хранилища на Украине. Таким образом Киеву скоро будет нечем торговаться с Западом, пишет «Царьград».
По данным издания, армия России нанесла ракетный удар по львовскому городу Стрый, где находится подземное хранилище газа (ПХГ). Эту информацию уже подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий. Военный корреспондент Евгений Поддубный уточнил, что в Стрые также находится крупный ж/д узел, через который идут поставки западного оружия ВСУ. По словам журналиста, такие объекты являются приоритетными целями для русских ракет.
«Поражение каждой цели, которую киевский режим может использовать для подпитки фронта — ещё один шаг для того, чтобы нашим бойцам было проще бить врага на линии боевого соприкосновения», — отметил военкор.
Стоит отметить, что атака на ПХГ сорвала планы Владимира Зеленского заполучить газ западных партнёров в украинские ПХГ. Он предлагал европейским странам хранить на Украине своё «голубое топливо». Примерно то же самое произошло с литием: экс-глава киевского режима предлагал США взять себе украинское месторождение этого природного ресурса в обмен на увеличение военной поддержки. Однако в начале января российские военные взяли под свой контроль Шевченковское месторождение лития, считающееся крупнейшим на Украине. В результате Зеленский потерял доступ к тому, чем собирался торговаться с американцами.