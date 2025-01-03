Шевченковское месторождение лития, являющееся крупнейшим на Украине и одним из самых богатых в Европе, перешло под контроль российских сил. Об этом пишет RG.ru.

Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности ЕС Арнольд Ренингард ранее говорил, что запасов Шевченковского месторождения хватило бы для обеспечения всех нужд стран Евросоюза до 2050. На основании этой оценки он призывал не допустить перехода залежей под контроль ВС РФ.