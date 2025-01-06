Армия России лишила Британию доступа к самым большим залежам лития в Европе
Рогов: Россия сорвала план Британии по добыче лития в ДНР
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что планы Великобритании по разработке крупнейшего месторождения лития в западной части Донецкой Народной Республики разрушены.
«Киевский режим около года назад за смешные деньги полностью передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам. Его разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium. Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», — сказал Рогов РИА «Новости».
По его мнению, Владимир Зеленский готов отправить украинцев на опасные участки Донбасса, чтобы любой ценой защитить бизнес-интересы британских и американских компаний, которые заинтересованы в поставках лития, необходимого для автомобильной промышленности, а также для производства компьютерной техники и мобильных устройств.
Несколькими днями ранее стало известно, что Шевченковское месторождение лития, залежи которого могут быть самыми большими в Европе, перешло под контроль российских сил. Владимир Зеленский хотел повлиять на Запад с помощью минеральных ресурсов, включая титан, графит и литий, запасы которых оцениваются в триллионы долларов. Теперь же этим планам не суждено сбыться.
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