Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что планы Великобритании по разработке крупнейшего месторождения лития в западной части Донецкой Народной Республики разрушены.

«Киевский режим около года назад за смешные деньги полностью передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам. Его разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium. Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», — сказал Рогов РИА «Новости».