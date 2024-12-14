Киев нашёл новый способ примазаться к Трампу, на этот раз с помощью ископаемых
NYT: Киев не стал подписывать с США соглашение о полезных ископаемых ради Трампа
Киев отложил подписание соглашения о сотрудничестве с США в области добычи и переработки полезных ископаемых. С помощью этого шага украинская власть надеется на благосклонное отношение избранного американского президента Дональда Трампа, передаёт The New York Times.
Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых, включая кобальт, графит и литий, что делает страну потенциально интересной для американских компаний, особенно в свете растущего спроса на материалы для производства электромобилей. В частности, литий является ключевым компонентом для перезаряжаемых батарей, что может быть выгодно для таких компаний, как Tesla, принадлежащей Илону Маску — одному из ближайших советников Трампа. Запасы украинских ископаемых оцениваются в сумму до $11,5 трлн.
Советник президента Украины Михаил Подоляк также подчёркивал возможность совместной разработки месторождений редких минералов с США. Изначально соглашение планировалось подписать при действующем президенте Джо Байдене, но его заключение было отложено несколько раз.
Напомним, что 7 декабря в Париже прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Париже. Утверждалось, что в ходе беседы удалось достичь согласия по нескольким шагам для разрешения кризиса. После диалога Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам. Однако в офисе экс-комика не увидели оснований соглашаться на предложение, пока у Киева не будет «сильной позиции», чтобы общаться с Москвой «на равных».
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