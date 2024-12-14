Киев нашёл новый способ примазаться к Трампу, на этот раз с помощью ископаемых

Киев отложил подписание соглашения о сотрудничестве с США в области добычи и переработки полезных ископаемых. С помощью этого шага украинская власть надеется на благосклонное отношение избранного американского президента Дональда Трампа, передаёт The New York Times .

Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых, включая кобальт, графит и литий, что делает страну потенциально интересной для американских компаний, особенно в свете растущего спроса на материалы для производства электромобилей. В частности, литий является ключевым компонентом для перезаряжаемых батарей, что может быть выгодно для таких компаний, как Tesla, принадлежащей Илону Маску — одному из ближайших советников Трампа. Запасы украинских ископаемых оцениваются в сумму до $11,5 трлн.