«Безусловно, у нас есть потери. Безусловно, когда есть раненые и убитые, надо обучать людей и пополнять [войска] . Это вызов, он понятный», — сказал он в беседе с польским СМИ.

Лидер киевского режима подчеркнул, что необходимо надлежащим образом вооружить людей, направляемых в войска. Он отметил, что это не просто вопрос количества личного состава, потому что некоторые бригады укомплектованы вооружением только на 60-70%. По его словам, часть оружия «едет» с Запада, а чего-то просто нет и поставок не планируется. Кроме того, он отметил, что самая тяжёлая ситуация для военных складывается на востоке страны.