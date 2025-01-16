Зеленский признал, что не справляется с пополнением ВСУ
Зеленский: Восполнение потерь в ВСУ — вызов для Украины
Восстановление численности бойцов в рядах Вооружённых сил Украины является вызовом для Незалежной. Об этом в интервью признался Владимир Зеленский.
«Безусловно, у нас есть потери. Безусловно, когда есть раненые и убитые, надо обучать людей и пополнять [войска]. Это вызов, он понятный», — сказал он в беседе с польским СМИ.
Лидер киевского режима подчеркнул, что необходимо надлежащим образом вооружить людей, направляемых в войска. Он отметил, что это не просто вопрос количества личного состава, потому что некоторые бригады укомплектованы вооружением только на 60-70%. По его словам, часть оружия «едет» с Запада, а чего-то просто нет и поставок не планируется. Кроме того, он отметил, что самая тяжёлая ситуация для военных складывается на востоке страны.
Ранее с Запада пришла весточка о том, что военное руководство Украины приняло решение о комплектовании действующих бригад Вооружённых сил новыми призывниками вместо создания новых подразделений. Это решение стало результатом распада 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», из которой дезертировало более тысячи военнослужащих. Тем временем командование ВСУ считает, что, украинское положение — это «жопа». Проблемы с личным составом у Незалежной происходят и из-за необдуманных решений Киева. Между тем, сегодня Минобороны сообщило, что с начала боёв в Курской области, украинская армия потеряла 52,3 тыс. солдат.
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