Украинский военнослужащий описал тяжёлую ситуацию на линии фронта одним ёмким словом. Основатель «Азова»*, командир Третьей штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий** заявил, что украинское положение — это «жопа». Его слова передаёт издание «Страна.ua».

Например, задачи, которые ставятся его бригаде численностью от 3000 до 5000 человек, должна выполнять дивизия от 6000 до 25 000 военнослужащих. При этом бригада удерживает 50 километров фронта и подвергается атакам со стороны двух дивизий ВС РФ.

«Если нарезать неадекватные задачи, потом не надо удивляться неадекватным результатам», — заявил Билецкий.

Ранее на Украине назвали самый сложный участок фронта, который не по силам украинской армии. По словам спикера командования группировки «Хортица» Виктора Трегубова, таковым является Кураховское направление. Оно считается самым динамичных и тяжёлым. Также Покровский фронт представляет собой большую сложность для ВСУ.