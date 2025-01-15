Армия России взяла под контроль Дзержинск и обратила остатки ВСУ в бегство

Армия России взяла под свой контроль город Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Сейчас на территории идёт зачистка, сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем Российской армии», — рассказал общественный деятель.

По его словам, основные силы противника были уничтожены, а оставшиеся военнослужащие ВСУ бежали из города.