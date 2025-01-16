Потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область перевалили за 52,3 тыс. солдат

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли 210 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, американскую гаубицу М777 и восемь миномётов во время боёв в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что за весь период боевых действий в Курской области противник понёс значительные потери, включая более 52 330 военнослужащих, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортёров, 1567 боевых бронированных машин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Среди этих потерь оказались 13 установок HIMARS и шесть MLRS американского производства. Также были уничтожены 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции радиоэлектронной борьбы, 14 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы, четыре радиолокационные станции ПВО, 30 единиц инженерной техники, включая 15 машин для разминирования, одну установку УР-77 и восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также командно-штабную машину.