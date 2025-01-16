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Регион
16 января, 11:12

Потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область перевалили за 52,3 тыс. солдат

ВСУ потеряли свыше 52,3 тыс. солдат и 305 танков за время боёв в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли 210 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, американскую гаубицу М777 и восемь миномётов во время боёв в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что за весь период боевых действий в Курской области противник понёс значительные потери, включая более 52 330 военнослужащих, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортёров, 1567 боевых бронированных машин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Среди этих потерь оказались 13 установок HIMARS и шесть MLRS американского производства. Также были уничтожены 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции радиоэлектронной борьбы, 14 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы, четыре радиолокационные станции ПВО, 30 единиц инженерной техники, включая 15 машин для разминирования, одну установку УР-77 и восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также командно-штабную машину.

ВСУ бросают элитных военных на штурмы в Курской области
ВСУ бросают элитных военных на штурмы в Курской области

Ранее Life.ru рассказывал, что утром 5 января Украина вновь попыталась атаковать несколько сёл в Курской области. Такая выходка дорого обошлась Киеву: наши бойцы успешно отбили атаки, уничтожили вражескую технику и взяли пленных. Позже Минобороны доложило о полной остановке украинского нападения. На данный момент российские военные продвинулись в Сумской области сразу с двух направлений — с запада и востока.

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President.gov.ua

Александра Мышляева
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