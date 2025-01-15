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Регион
15 января, 07:49

ВСУ бросают элитных военных на штурмы в Курской области

ТАСС: ВСУ в Курской области отправляют на штурмы элитные части, включая ССО

Командование украинскими вооружёнными силами направляет на штурмы в Курской области элитные части, включая бойцов Сил специальных операций (ССО). Об этом проинформировали в силовых структурах России.

«В Курской области ВСУ задействуют элитные подразделения, в том числе ССО», — приводит сообщение ТАСС.

Представитель силовых структур уточнил, что подразделения были сформированы для задач в тылу, однако сейчас они принимают участие и в штурмах.

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Напомним, утром 5 января украинская армия попыталась атаковать несколько сёл в Курской области. Однако наши бойцы успешно отразили эти атаки. После трёх «накатов» под Суджей от батальонов ВСУ осталось только кладбище военной техники. Минобороны 6 января доложило о полной остановке украинского нападения.

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ТАСС / Наталья Шатохина

Никита Никонов
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