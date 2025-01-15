Командование украинскими вооружёнными силами направляет на штурмы в Курской области элитные части, включая бойцов Сил специальных операций (ССО). Об этом проинформировали в силовых структурах России.

Представитель силовых структур уточнил, что подразделения были сформированы для задач в тылу, однако сейчас они принимают участие и в штурмах.