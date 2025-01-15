ВСУ бросают элитных военных на штурмы в Курской области
ТАСС: ВСУ в Курской области отправляют на штурмы элитные части, включая ССО
Командование украинскими вооружёнными силами направляет на штурмы в Курской области элитные части, включая бойцов Сил специальных операций (ССО). Об этом проинформировали в силовых структурах России.
«В Курской области ВСУ задействуют элитные подразделения, в том числе ССО», — приводит сообщение ТАСС.
Представитель силовых структур уточнил, что подразделения были сформированы для задач в тылу, однако сейчас они принимают участие и в штурмах.
Напомним, утром 5 января украинская армия попыталась атаковать несколько сёл в Курской области. Однако наши бойцы успешно отразили эти атаки. После трёх «накатов» под Суджей от батальонов ВСУ осталось только кладбище военной техники. Минобороны 6 января доложило о полной остановке украинского нападения.
ТАСС / Наталья Шатохина