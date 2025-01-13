Российские военные прорвались в Сумскую область и могут окружить группировку ВСУ под Курском
Военкор Котенок сообщил о прорыве ВС России в Сумскую область западнее Журавки
Российские военные продвинулись в Сумской области сразу с двух направлений — с запада и востока. Об этом пишет «Военное обозрение».
«Согласно поступающей информации, наши заняли территорию возле села Журавка, а также продвинулись вперёд у села Проходы», — говорится в сообщении.
Военкор Юрий Котенок подтверждает информацию о прорыве западнее Журавки. Также он отмечает, что успешное продвижение позволит окружить группировку ВСУ в Курской области. Для этого российским бойцам необходимо продвинуться в районе Юнаковки.
«Пошли по тылам Курской группировки ВСУ? Если продвижение отсюда в направлении Юнаковки продолжится, это может создать угрозу окружения Курской группировки ВСУ. С почином!», — написал Котенок в своём телеграм-канале.
Как писал Life.ru, утром 5 января ВСУ попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако наши бойцы успешно отразили эти атаки. После трёх «накатов» под Суджей от украинских батальонов осталось только кладбище военной техники. Российское военное ведомство 6 января доложило о полной остановке украинского нападения.
ТАСС / Александр Полегенько