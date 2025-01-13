Российские военные прорвались в Сумскую область и могут окружить группировку ВСУ под Курском

Российские военные продвинулись в Сумской области сразу с двух направлений — с запада и востока. Об этом пишет «Военное обозрение».

«Согласно поступающей информации, наши заняли территорию возле села Журавка, а также продвинулись вперёд у села Проходы», — говорится в сообщении.

Военкор Юрий Котенок подтверждает информацию о прорыве западнее Журавки. Также он отмечает, что успешное продвижение позволит окружить группировку ВСУ в Курской области. Для этого российским бойцам необходимо продвинуться в районе Юнаковки.