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Регион
13 января, 13:08

Российские военные прорвались в Сумскую область и могут окружить группировку ВСУ под Курском

Военкор Котенок сообщил о прорыве ВС России в Сумскую область западнее Журавки

Российские военные продвинулись в Сумской области сразу с двух направлений — с запада и востока. Об этом пишет «Военное обозрение».

«Согласно поступающей информации, наши заняли территорию возле села Журавка, а также продвинулись вперёд у села Проходы», — говорится в сообщении.

Военкор Юрий Котенок подтверждает информацию о прорыве западнее Журавки. Также он отмечает, что успешное продвижение позволит окружить группировку ВСУ в Курской области. Для этого российским бойцам необходимо продвинуться в районе Юнаковки.

«Пошли по тылам Курской группировки ВСУ? Если продвижение отсюда в направлении Юнаковки продолжится, это может создать угрозу окружения Курской группировки ВСУ. С почином!», — написал Котенок в своём телеграм-канале.

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Как писал Life.ru, утром 5 января ВСУ попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако наши бойцы успешно отразили эти атаки. После трёх «накатов» под Суджей от украинских батальонов осталось только кладбище военной техники. Российское военное ведомство 6 января доложило о полной остановке украинского нападения.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
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