Курская сводка: Более 230 военных и три танка ВСУ уничтожены за сутки
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 военных и три танка
Более 230 военных и три танка потеряли украинские войска за сутки боёв в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России 13 января.
«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки», — говорится в сообщении.
Также противник потерял два миномёта, станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области составляют более 51430 военных, 300 танков, 229 БМП, 166 БТР, 1539 боевых бронированных машин, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и 6 MLRS американского производства), 16 пусковых установок ЗРК, 8 транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники (15 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 1 командно-штабная машина), а также 1456 автомобилей.
Напомним, что утром 5 января ВСУ попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако российские военные успешно отразили эти атаки. После трёх «накатов» под Суджей от украинских батальонов осталось только кладбище военной техники. Минобороны РФ 6 января доложило о полной остановке украинского нападения. Армия России сдержала танки ВСУ в Курской области при помощи дронов, заявили на Западе.
ТАСС / Алексей Коновалов