Курская сводка: Более 230 военных и три танка ВСУ уничтожены за сутки

Более 230 военных и три танка потеряли украинские войска за сутки боёв в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России 13 января.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки», — говорится в сообщении.

Также противник потерял два миномёта, станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.