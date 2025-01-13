Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 06:16

Стало известно, как российские бойцы остановили атаку танков ВСУ в Курской области

Forbes: Армия России сдержала танки ВСУ в Курской области при помощи дронов

Российской армии удалось сдержать контрнаступление ВСУ в Курской области благодаря использованию беспилотников, сообщает Forbes. Издание уточняет, что бой, вероятнее всего, произошёл 5 января.

«Российские оптоволоконные беспилотники помогли сдержать украинскую атаку вдоль северного края Курской дуги», — отметили авторы журнала.

Из материала следует, что российские БПЛА эффективны в уничтожении танков противника, в том числе Leopard 2 немецкого и M-1 Abrams американского производства.

Минобороны показало, как Су-35 прикрывают ВКС во время ударов по ВСУ в курском приграничье
Минобороны показало, как Су-35 прикрывают ВКС во время ударов по ВСУ в курском приграничье

Напомним, что утром 5 января ВСУ попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако российские военные успешно отразили эти атаки. Алаудинов рассказал, что после трёх «накатов» под Суджей от украинских батальонов осталось только кладбище военной техники. Минобороны РФ 6 января доложило о полной остановке украинской атаки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar