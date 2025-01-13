Стало известно, как российские бойцы остановили атаку танков ВСУ в Курской области
Forbes: Армия России сдержала танки ВСУ в Курской области при помощи дронов
Российской армии удалось сдержать контрнаступление ВСУ в Курской области благодаря использованию беспилотников, сообщает Forbes. Издание уточняет, что бой, вероятнее всего, произошёл 5 января.
«Российские оптоволоконные беспилотники помогли сдержать украинскую атаку вдоль северного края Курской дуги», — отметили авторы журнала.
Из материала следует, что российские БПЛА эффективны в уничтожении танков противника, в том числе Leopard 2 немецкого и M-1 Abrams американского производства.
Напомним, что утром 5 января ВСУ попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако российские военные успешно отразили эти атаки. Алаудинов рассказал, что после трёх «накатов» под Суджей от украинских батальонов осталось только кладбище военной техники. Минобороны РФ 6 января доложило о полной остановке украинской атаки.
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